Маша собрала за 2 мин 12365 яблок а Таня на 896453 яблок больше сколько они собрали вместе
Математика
Маша собрала за 2 мин 12365 яблок а Таня на 896453 яблок больше сколько они собрали вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша собрала-12365 (Ябл.) Таня собрала-12365+896453=908818 (Ябл.) Таня и Маша собрали всего-12365+908818=921183(Яб) Ответ: 921183 яблок всего собрали Таня и Маша.
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