Как перевести? Our countri is beautiful.

Английский язык
Как перевести? Our countri is beautiful.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Country во-первых. Во- вторых перевод: Наша страна красивая.
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