Как перевести? Our countri is beautiful.
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Как перевести? Our countri is beautiful.
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Гость:
Country во-первых. Во- вторых перевод: Наша страна красивая.
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