Начерти прямоугольник,ширина которого равна 2см,а длина-на3см больше.Найди периме??р этого прямоугольника

Математика
Начерти прямоугольник,ширина которого равна 2см,а длина-на3см больше.Найди периме??р этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pтр=(a+b)*2= (2+3)*2=5*2=10см
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