Помогите!!! 1. Стальную и медную детали нагрели до одинаковой температуры и для за??алки опустили в воду. Одинаковое ли количество теплоты отдали заготовки, если массы деталей равны? 2. Какова масса железной детали, если на ...
Физика
Помогите!!! 1. Стальную и медную детали нагрели до одинаковой температуры и для за??алки опустили в воду. Одинаковое ли количество теплоты отдали заготовки, если массы деталей равны? 2. Какова масса железной детали, если на ее нагревание от 20 °С до 200 °С пошло 20,7 кДж теплоты? 3. Какое количество теплоты отдает кирпичная печь массой 0,3 т, остывая от 70 °С до 20 °С? Удельная теплоемкость кирпича 880 Дж/(кг • °С). 4. Удельная теплоемкость никеля в 2 раза больше удельной теплоемкости олова. Во сколько раз количество теплоты, необходимого для нагревания 2 кг никеля на 5 К, больше количества теплоты, необходимого для нагревания 5 кг олова на 2 К? 5. Воду и этиловый спирт смешали в равных по массе количествах. Определить удельную теплоемкость получившегося раствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Удельная теплоёмкость стали и меди разная, так как у стали теплоемкость больше, чем у меди значит, что вода больше получит теплоты от стали, нежели чем от меди. 2. Из формулы количества теплоты: Q=c*m*(t2-t1) ( c=460Дж/кг*град ( железа) , t1-начальная тепература=20град, t2-конечная=200град) , выразим массу: m=Q / c*(t2-t1). m=20700 / 460*(200 - 20)=0,25кг. (250грамм). 3. Используй формулу Q=m*c*(t-t0) для кирпича=880 Q=300 кг*880*(70-20)=13,2 МДж 4. Там в 2 раза 5. ?
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