Помогите!!! 1. Стальную и медную детали нагрели до одинаковой температуры и для за??алки опустили в воду. Одинаковое ли количество теплоты отдали заготовки, если массы деталей равны? 2. Какова масса железной детали, если на ...

Физика

Помогите!!! 1. Стальную и медную детали нагрели до одинаковой температуры и для за??алки опустили в воду. Одинаковое ли количество теплоты отдали заготовки, если массы деталей равны? 2. Какова масса железной детали, если на ее нагревание от 20 °С до 200 °С пошло 20,7 кДж теплоты? 3. Какое количество теплоты отдает кирпичная печь массой 0,3 т, остывая от 70 °С до 20 °С? Удельная теплоемкость кирпича 880 Дж/(кг • °С). 4. Удельная теплоемкость никеля в 2 раза больше удельной теплоемкости олова. Во сколько раз количество теплоты, необходимого для нагревания 2 кг никеля на 5 К, больше количества теплоты, необходимого для нагревания 5 кг олова на 2 К? 5. Воду и этиловый спирт смешали в равных по массе количествах. Определить удельную теплоемкость получившегося раствора.

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