Помогите решить! (1 - 16х^2+9/24х) : (1/4х - 1/3) - 2х. Прошу!

Гость: Гость:

1 действие: 1 -(16x² +9)/24x =(24x -16x² -9)/24x = -(16x² -24x +9) /24x = -(3 -4x)² /24x 2) 1/4x -1/3 =(3 -4x)/12x 3) при делении дробь переворачиваем и будет умножение (-(3 -4x)²) *12x) /24x*(3-4x) = -(3 -4x) /2 4) (-3 +4x)/2 -2x =(-3 +4x -4x)/2 = -3 ответ:. -3