50 баллов за решенное задание

Алгебра
50 баллов за решенное задание
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преобразуем числитель: x^3/2- c^3/2=(x^1/2)^3 -(c^1/2)^3= (x^1/2-c^1/2)*( (x^1/2)^2 +x^1/2*c^1/2+(c^1/2)^2)=(x^1/2 -c^1/2)*(x+x^1/2*c^1/2+c) -(формула разности кубов).Тогда после сокращения дроби остается: x^1/2 -c^1/2
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