Как переводится фраза быть равнодушным к добру ?
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Как переводится фраза быть равнодушным к добру ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть равнодушным к добру- значит не обращать внимание на доброту, не делать добро....вообще добро незамечать
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