З точки А до площини альфа проведено похилі AB i AD. Проекції цих похилих на площину альфа = 7 і 18.Знайдіть відстань від точки А до площини альфа , якщо АB:AD=S:6
Геометрия
З точки А до площини альфа проведено похилі AB i AD. Проекції цих похилих на площину альфа = 7 і 18.Знайдіть відстань від точки А до площини альфа , якщо АB:AD=S:6
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