В переводе с латинского слово мембрана означает кожица пленка поверхность светлый путь
Биология
В переводе с латинского слово мембрана означает кожица пленка поверхность светлый путь
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Мембрана с латинского означает пленка
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