Как переводится и транскрипция слов: ракета, планета, луна , космонавт ,лунатик, по??ар, готовит, пилот, огородник, пекарь, механик.
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Как переводится и транскрипция слов: ракета, планета, луна , космонавт ,лунатик, по??ар, готовит, пилот, огородник, пекарь, механик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rocket, planet, moon , astronaut ,alien, chef, cook, pilot, farmer, Baker, mechanic.
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