Как переводится на английский фраза: я не знаю вкуса моих членов семьи.
Английский язык
Как переводится на английский фраза: я не знаю вкуса моих членов семьи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I do not know your family taste
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