Какое окончание в слове охотился
Русский язык
Какое окончание в слове охотился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нулевое окончание ся-постфикс
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