Катер шёл 3 ч против течения реки и 2 ч по течению. какой путь прошёл катер за эти 5 ч, если собственная скорость катера18,6 км/ч а скорость течения реки 1,3 км/ч решите по действиям заранее спасибо
Математика
Катер шёл 3 ч против течения реки и 2 ч по течению. какой путь прошёл катер за эти 5 ч, если собственная скорость катера18,6 км/ч а скорость течения реки 1,3 км/ч решите по действиям заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18.6-1.3=17.3скорость против течения 17.3×3=51.9 путь против течения 18.6+1.3=19.9скорость по течению 19.9×2=39.8путь по течению 51.9+39.8=91.7 за 5 часов
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