Катер шёл 3 ч против течения реки и 2 ч по течению. какой путь прошёл катер за эти 5 ч, если собственная скорость катера18,6 км/ч а скорость течения реки 1,3 км/ч решите по действиям заранее спасибо

Математика

Катер шёл 3 ч против течения реки и 2 ч по течению. какой путь прошёл катер за эти 5 ч, если собственная скорость катера18,6 км/ч а скорость течения реки 1,3 км/ч решите по действиям заранее спасибо

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