Как переводится на английский язык предложение "я обычно обедаю в 12 часов"?

Английский язык
Как переводится на английский язык предложение "я обычно обедаю в 12 часов"?
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Автор: Гость
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Гость:
Usually I eat lunch at 12 o'clock
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