Подъёмный кран поднял груз массой 5 т на высоту 10 м за 45 сек. определение мощность двигателя крана. определите работу и мощность. срочно нужно с дано найти и решением

Физика

Подъёмный кран поднял груз массой 5 т на высоту 10 м за 45 сек. определение мощность двигателя крана. определите работу и мощность. срочно нужно с дано найти и решением

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