Подъёмный кран поднял груз массой 5 т на высоту 10 м за 45 сек. определение мощность двигателя крана. определите работу и мощность. срочно нужно с дано найти и решением

Физика
Подъёмный кран поднял груз массой 5 т на высоту 10 м за 45 сек. определение мощность двигателя крана. определите работу и мощность. срочно нужно с дано найти и решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = 5000 кг h = 10 м t = 45 c A = ? N = ? A = Fh. Сила в данном случае - сила тяжести, (Fт=mg) равна ≈50000 Н A = 50000кг·10 = 500000 Дж N = , -  ≈ 11111 Вт. Можно сократить.
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