Когда по мнению историков произошло подчинение большей части адыгейской племен от Золотой Орды
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Когда по мнению историков произошло подчинение большей части адыгейской племен от Золотой Орды
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Гость:
В 9-10 веках Древней Руси
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