Площадь первого лесничества на 90 км2 больше площади другого. Посадки хвойных дере??ьев в первом лесничестве составляют 2/75 его площади, а во втором лесничестве 1/24 - его площади. Общая площадь посадок хвойных деревьев состав...
Математика
Площадь первого лесничества на 90 км2 больше площади другого. Посадки хвойных дере??ьев в первом лесничестве составляют 2/75 его площади, а во втором лесничестве 1/24 - его площади. Общая площадь посадок хвойных деревьев составляет 27 км2. Найти площадь каждого лесничества. Решите задачу пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть площадь первого лесничества х м² Тогда площадь второго лесничества х-90 м² 2/75 х Это площадь хвойных деревьев в первом лесничестве 1/24 (х-90) площадь хвойных деревьев во втором лесничестве 2/75 х+ 1/24(х-90)=27 2/75х+1/24х- 90/24=27 48/ 1800х+75/1800х=90/24+648/24 123/1800х=738/24 х=738/24*1800/123 х=450 м² площадь первого участка 450-90=360 м² площадь второго участка
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