Площадь первого лесничества на 90 км2 больше площади другого. Посадки хвойных дере??ьев в первом лесничестве составляют 2/75 его площади, а во втором лесничестве 1/24 - его площади. Общая площадь посадок хвойных деревьев состав...

Математика

Площадь первого лесничества на 90 км2 больше площади другого. Посадки хвойных дере??ьев в первом лесничестве составляют 2/75 его площади, а во втором лесничестве 1/24 - его площади. Общая площадь посадок хвойных деревьев составляет 27 км2. Найти площадь каждого лесничества. Решите задачу пожалуйста

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