Помогите))) Какое слово состоит из приставки корня одного суффикса и окончания перенесла образный допечатал выдержала
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Помогите))) Какое слово состоит из приставки корня одного суффикса и окончания перенесла образный допечатал выдержала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перенесла- окончание а, нес корень, пере приставка, л суффикс.
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