Помогите))) Какое слово состоит из приставки корня одного суффикса и окончания перенесла образный допечатал выдержала

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Помогите))) Какое слово состоит из приставки корня одного суффикса и окончания перенесла образный допечатал выдержала

Автор: Гость