К периоду правления Петра 1 относятся слова: а) ассамблея, б) Синод, в) коллегия, г) р??крут, д) Боярская дума, е) приказной дьяк, ж) царь, з) губерния

История

К периоду правления Петра 1 относятся слова: а) ассамблея, б) Синод, в) коллегия, г) р??крут, д) Боярская дума, е) приказной дьяк, ж) царь, з) губерния

Автор: Гость