К периоду правления Петра 1 относятся слова: а) ассамблея, б) Синод, в) коллегия, г) р??крут, д) Боярская дума, е) приказной дьяк, ж) царь, з) губерния

История
К периоду правления Петра 1 относятся слова: а) ассамблея, б) Синод, в) коллегия, г) р??крут, д) Боярская дума, е) приказной дьяк, ж) царь, з) губерния
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Синод, В)Коллегия, Г)Рекрут, З)Губерния.
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