Фантичиский разбор ёмкость

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Фантичиский разбор ёмкость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.емкость- имя существительное 2.Н.ф. емкость, нариц., неодуш., ж.р., ед.ч., 3 скл., И.п.
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