Фантичиский разбор ёмкость
Русский язык
Фантичиский разбор ёмкость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.емкость- имя существительное 2.Н.ф. емкость, нариц., неодуш., ж.р., ед.ч., 3 скл., И.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Помогите))) Какое слово состоит из приставки корня одного суффикса и окончания перенесла образный допечатал выдержала
Математика
Площадь первого лесничества на 90 км2 больше площади другого. Посадки хвойных дере??ьев в первом лесничестве составляют 2/75 его площади, а во втор...
Математика
Саша шел 1/6 часть часа, ехал на автобусе 2/6 часа, а на электричке 3/6 часа ехал. сколько минут ехал саша на автобусе? А. 12 мин Б. 15 мин В. 30 мин