ПОМОГИТЕЕЕ!!!! Піднімальний кран рівномірно переміщує вантаж масою 2,5т.При якому д??аметр стержня гака механічна напруга в ньому не перевищуватиме 6*10^7 Па.
Физика
ПОМОГИТЕЕЕ!!!! Піднімальний кран рівномірно переміщує вантаж масою 2,5т.При якому д??аметр стержня гака механічна напруга в ньому не перевищуватиме 6*10^7 Па.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сигма=m*g/S S=pi*d^2/4 сигма=4*m*g/pi*d^2 d=sqrt(4*m*g/pi*сигма)=sqrt(4*2500*10/3,14*6*10^7)=0,023 м
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