Сос. люди. срочно. пож.
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Сос. люди. срочно. пож.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.врачом плащём ключём плечом камышом лучом пейзажем кирпичом товарищем лапшой ландышом свечой 2. 1),3),4).пишется О 3. 4) пишется Е
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