Как писать сачинения

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Правило №1. Определить и продумать идею, которая будет развиваться в сочинении.Перед тем как приступить к написанию следует сформулировать основную мысль сочинения, необходимо ответить на вопрос: что я хочу сказать своей работой, к какому выводу должен прийти? Предполагается прямой ответ на вопрос темы.Правило №2. Композиционно правильно оформить текст.Важно изначально продумать содержание всего сочинения, определить вступление, основную часть и заключение. Очень важно понимать, что каждая творческая работа должна строиться по правилам композиции, чтобы она не оказалась сумбурной и неинтересной.Правило №3. Наполнить текст содержанием, соответствующим выбранной теме Нередко встречаются случаи, когда сочинение написано хорошо, но содержание плохо совпадает с выбранной темой. Важно всегда понимать подходят те или иные предложения, фразы и доводы к основной теме сочинения.Правило №4. Убедительно аргументировать приводимые доводы Умение доказать свою точку зрению играет важную роль в написании хорошего сочинения. Слова, не подкрепленные доводами абсолютно не выразительны. Нужно всегда понимать, что хорошие аргументы должны основываться на фактах и иметь самое прямое отношение к делу.