Как пишется 15 буквами

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Как пишется 15 буквами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятнадцатью буквами.
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