Как пишется (не)обачний вчинок

Українська література
Как пишется (не)обачний вчинок
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слитно Необачний вчинок
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