Поможете составить текст повествование на тему ДОБРОТА.
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Поможете составить текст повествование на тему ДОБРОТА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то раз моя мама спросила меня как я понимаю слова доброта. Сначала я задумалась и сказала что это характер,и мама дала мне одну гривну и сказала что бы я ее не тратила,на следующий день мама спросила меня опять,что такое доброта,и я подумавши сказала что это терпение,мама опять дала мне одну гривну и сказала не тратить,на следующий день она опять спросила что такое доброта и я сказала что не знаю мама мне дала 5 гривень,после этого мы пошли в магазин,и там сидила бедная бабушка которая просила деньги на еду,и мне стало ее жалко я подашла и дала ей эти деньги и мама сказала вот что такое доброта! Прости за ошибки,очень спешила,надеюсь помогла.)))
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