Помогите, пожалуйста! День, когда отмечается престольный праздник Московского Ус??енского Собора и с которым в 1917 г. совпало открытие Поместного Собора Русской Церкви, - ... А. 7 (20) апреля Б. 15 (28) августа В. 5 (18) ноябр...
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Помогите, пожалуйста! День, когда отмечается престольный праздник Московского Ус??енского Собора и с которым в 1917 г. совпало открытие Поместного Собора Русской Церкви, - ... А. 7 (20) апреля Б. 15 (28) августа В. 5 (18) ноября Г. 21 ноября (4 декабря).
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День когда отмечается престольный праздник Московского Успенского Собора - 15(28) августа
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