Придумайте 3 поговорки или пословицы с корнями кас-кос, лаг-лож и т.д. СРОЧНО
Русский язык
Придумайте 3 поговорки или пословицы с корнями кас-кос, лаг-лож и т.д. СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Имей ум всё остальное приЛОЖиться. 2)ПриЛАГай труд к справедливому делу. 3 В цвету трава - косить пора. 4)Коси коса, пока роса; роса долой, и мы домой.
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