Как по английски написать слово бегемот с транскрипцией
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Как по английски написать слово бегемот с транскрипцией
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Behemoth |bəˈhiːməθ| — бегемот
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