Как по английски написать слово бегемот с транскрипцией

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Как по английски написать слово бегемот с транскрипцией
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Behemoth |bəˈhiːməθ|  —  бегемот
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