Как почва влияет на человека
География
Как почва влияет на человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загрязнение влияет на человека тем что можно дышать грязным воздухом пить грязную воду ходить по засоренной почеве в нуторь попадают разные вирусы бактерий и человек балет
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