Как подчёркивается слово была

Русский язык
Как подчёркивается слово была
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно подчёркивается 2 чертами
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