Почему происходит отложение жиров в избыточном количестве?

Гость: Гость:

Во-первых, жир откладывается вследствие чрезмерного потребления углеводов, особенно простых и особенно сахара. В мышцах (в виде гликогена) может быть складировано около 60-80 г углеводов, еще примерно столько же в печени.Жир откладывается как в кожно-жировой клетчатке, которая находится как под нашей кожей, так и внутри, на всех наших органах. Жир на органах называется висцеральным. Он же – брюшной, он показывает степень ожирения всех внутренних органов и угрожает нам сердечно-сосудистыми заболеваниями, тромбозами, варикозным расширением вен, инфарктами, инсультами. Жир этот прячется под стенкой брюшного пресса и выталкивает живот вперед.