Как? Помогите!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!

Гость: Гость:

Шесть килограммов абрикосов, одиннадцать килограммов апельсинов, сорок пять килограммов лимонов, сто килограммов мандаринов, десять центнеров помидоров, восемь тонн гранатов, двенадцать килограммов персиков, сто двадцать центнеров бананов.