Как? Помогите!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!

Русский язык
Как? Помогите!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шесть килограммов абрикосов, одиннадцать килограммов апельсинов, сорок пять килограммов лимонов, сто килограммов мандаринов, десять центнеров помидоров, восемь тонн гранатов, двенадцать килограммов персиков, сто двадцать центнеров бананов.
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