Как? Помогите!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!
Русский язык
Как? Помогите!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Шесть килограммов абрикосов, одиннадцать килограммов апельсинов, сорок пять килограммов лимонов, сто килограммов мандаринов, десять центнеров помидоров, восемь тонн гранатов, двенадцать килограммов персиков, сто двадцать центнеров бананов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить 10 предложений на тему: поздравление с праздником. Используя некоторые из этих слов: искренне, сердечно, глубоко, радостно, горячо, удиви...
История