На первой полке стояло 21 книга, что составляет 1 целая 1\2 от книг, стоящих на второй полке. сколько книг стояло на двух полках?

Математика

На первой полке стояло 21 книга, что составляет 1 целая 1\2 от книг, стоящих на второй полке. сколько книг стояло на двух полках?

Автор: Гость