На первой полке стояло 21 книга, что составляет 1 целая 1\2 от книг, стоящих на второй полке. сколько книг стояло на двух полках?

Математика
На первой полке стояло 21 книга, что составляет 1 целая 1\2 от книг, стоящих на второй полке. сколько книг стояло на двух полках?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На первой полке 21 книг на второй 21*(1*1/2)=21*3/2=63/2=31,5 21+31,5=52,5
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