Уравнение реакции уксусной кислоты с метиловым спиртом.Помогите составить,прошу!
Химия
Уравнение реакции уксусной кислоты с метиловым спиртом.Помогите составить,прошу!
Ответ(ы):
Гость:
Реакция этерификации; CH3OH(метанол) + CH3COOH(уксусная к-та) ⇄ CH3COOCH3(метилацетат/метиловый эфир уксусной кислоты) + H2O Из-за гидролиза сложного эфира (метилацетата) реакция обратима.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите ,пожалуйста, с задачей первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй станок - 10 деталей в час. Станки начали одновременно обра...
Русский язык