Уравнение реакции уксусной кислоты с метиловым спиртом.Помогите составить,прошу!

Химия
Уравнение реакции уксусной кислоты с метиловым спиртом.Помогите составить,прошу!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Реакция этерификации; CH3OH(метанол) + CH3COOH(уксусная к-та) ⇄ CH3COOCH3(метилацетат/метиловый эфир уксусной кислоты) + H2O Из-за гидролиза сложного эфира (метилацетата) реакция обратима.
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