Выберите участок с не затоптанным людьми снеговым покровом. что видно на снегу?
Биология
Выберите участок с не затоптанным людьми снеговым покровом. что видно на снегу?
Ответ(ы):
Гость:
На снегу виден снег (белый /серый ), так же можно увидеть что снеге сверкает, маленькие снежинки (Ещё не найдено двух одинаковых снежинок )
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