Помогите ,пожалуйста, с задачей первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй станок - 10 деталей в час. Станки начали одновременно обрабатывать одинаковые партии деталей.Второй станок завершил работу на 12 минут поз...

Алгебра
Помогите ,пожалуйста, с задачей первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй станок - 10 деталей в час. Станки начали одновременно обрабатывать одинаковые партии деталей.Второй станок завершил работу на 12 минут позже первого.сколько деталей содержится в партии?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первый станок делает 1 деталь за 1/11 часа = 5 5/11 мин Второй станок делает 1 деталь за 1/10 часа = 6 мин. Отставание 6 - 5 5/11 = 6/11 мин на каждой детали. Если в итоге он отстал на 12 мин, то партия была 12 : (6/11) = 12*11/6 = 22 детали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
О чем беседуют Кристофер Робин и Винни Пухом
Ответить
Химия
Дано: m (CO2)=8,8 г Найти: V (CO2); N (CO2)
Ответить
Русский язык
Не шаркай, не наклоняй, не опускай. Пишется раздельно или слитно
Ответить
Биология
Сколько пальцев в кисти и стопе?... чем они заканчивается
Ответить
Русский язык
Записи словосочетания поставив имена существительные в форме родительного падежа. Где нужно используйте предлоги. Рос (дорога), бежал (роща), спр...
Ответить