Помогите ,пожалуйста, с задачей первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй станок - 10 деталей в час. Станки начали одновременно обрабатывать одинаковые партии деталей.Второй станок завершил работу на 12 минут поз...
Алгебра
Помогите ,пожалуйста, с задачей первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй станок - 10 деталей в час. Станки начали одновременно обрабатывать одинаковые партии деталей.Второй станок завершил работу на 12 минут позже первого.сколько деталей содержится в партии?
Ответ(ы):
Гость:
Первый станок делает 1 деталь за 1/11 часа = 5 5/11 мин Второй станок делает 1 деталь за 1/10 часа = 6 мин. Отставание 6 - 5 5/11 = 6/11 мин на каждой детали. Если в итоге он отстал на 12 мин, то партия была 12 : (6/11) = 12*11/6 = 22 детали
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