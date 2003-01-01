Записи словосочетания поставив имена существительные в форме родительного падежа. Где нужно используйте предлоги. Рос (дорога), бежал (роща), справа (речка), гнездо (белка), стоял (беседка), упал (крыша), дошёл (деревня), узна...
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Записи словосочетания поставив имена существительные в форме родительного падежа. Где нужно используйте предлоги. Рос (дорога), бежал (роща), справа (речка), гнездо (белка), стоял (беседка), упал (крыша), дошёл (деревня), узнал (книга), край (земля) 2)Что общего в словосочетаниях у глаголов? СРОЧНО!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
Ответ(ы):
Гость:
Рос в дороге, бежал из рощи справа от речки гнездо белки стоял у беседки упал с крыши дошел до деревни узнал из книги край от земли
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