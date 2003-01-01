При разложении малахита получили 112 м(кубических) оксида углерода.сколько малахита было использовано? (CuOH)2CO3=CuO+H2O+CO2
Химия
При разложении малахита получили 112 м(кубических) оксида углерода.сколько малахита было использовано? (CuOH)2CO3=CuO+H2O+CO2
Ответ(ы):
Гость:
Находим количество вещества оксида углерода: n=112м3:22,4м3/кмоль=5кмоль По пропорции находим количество вещества малахита: n=2,5 кмоль И получаем массу малахита m=2,5кмоль * 222 кг/кмоль=555кг В уравнении еще нужен коэфицент 2 перед CuO, а то не уравнена реакция
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