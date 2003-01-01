Помогите найти мое счастливое число если я родился 31 августа 2003 года то какое у ме??я счастливое число?

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Для того, чтобы рассчитать Ваше счастливое число, Вам понадобятся три даты рождения – Ваша, Вашей матери и Вашего отца. Давайте разберем на примере. Допустим, Вы родились 5 мая 1981 года, Ваша мама 21 августа 1960 года, а папа 17 февраля 1958 года. Запишите все три даты числами и сложите их: 5.05.1981 5+5+1+9+8+1 = 29 21.08.1960 2+1+8+1+9+6 = 27 17.02.1958 1+7+2+1+9+5+8 = 33 Далее необходимо сложить получившиеся числа: 29+27+33 = 89 И остался последний шаг в вычислении Вашего персонального счастливого числа. Получившееся число необходимо разделить на 3. Получившееся целое число и будет Вашим счастливым. В нашем примере: 89/3 = 29.6666 – десятые отбрасываем = 29. Итак, счастливое число этого человека 29.