Презентация на тему Мой идеал

Гость: Гость:

У каждого человека есть свой идеал.И он стремится стать таким же как этот человек.Например:мой идеал-это отец.Я горжусь им.Он летчик.Он всегда подсказывал мне и давал советы,помогал.В понятии идеал существует много изъяснений.Идеал-человек,который не грешен,он искреннен ко всем,не таит скрытую всебе злость и корыстие