В двух коробках 43 кг яблок.В одной из коробок на 5 кг меньше.Сколько яблок в каждой ??оробке? решить уравнением 6класса
Математика
В двух коробках 43 кг яблок.В одной из коробок на 5 кг меньше.Сколько яблок в каждой ??оробке? решить уравнением 6класса
Ответ(ы):
Гость:
X+(x-5)=43 x+x=43+5 2x=48x x=48:2 x=24 Ответ:x=24
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