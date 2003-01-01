Сколько пальцев в кисти и стопе?... чем они заканчивается

Биология
Сколько пальцев в кисти и стопе?... чем они заканчивается
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В кисти- 5 пальцев, в стопе- тоже 5 пальцев. Каждый палец заканчивается ногтем
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