Сколько пальцев в кисти и стопе?... чем они заканчивается
Биология
Сколько пальцев в кисти и стопе?... чем они заканчивается
Ответ(ы):
Гость:
В кисти- 5 пальцев, в стопе- тоже 5 пальцев. Каждый палец заканчивается ногтем
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