Дано: m (CO2)=8,8 г Найти: V (CO2); N (CO2)
Химия
Дано: m (CO2)=8,8 г Найти: V (CO2); N (CO2)
Ответ(ы):
Гость:
Дано m(CO2)=8.8 г Найти V(CO2)=? N(CO2)=? Решение M(CO2)=12+(16*2)=36г/моль N(CO2)= m(CO2)/M(CO2)=8.8г /36г/моль=0.2 моль V(CO2)=Vm*N(CO2)=22.4 (дм)3 * 0.2 моль = 4.48 (дм)3
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