Не шаркай, не наклоняй, не опускай. Пишется раздельно или слитно

Русский язык
Не шаркай, не наклоняй, не опускай. Пишется раздельно или слитно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во всех этих словосочетаниях НЕ - это частица, а частица НЕ с Глаголами пишется РАЗДЕЛЬНО!!! Не (что делай) шаркай не (что делай) наклоняй не (что делай) опускай
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