Нужно решить задачку ...

Физика
Нужно решить задачку ...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
R1=R2=R3=R4=R5=R, I1=12*10^-3 А    I-?  До замыкания ключа  общее сопротивление цепи Ro1=R1+R2+R3+R45= 3R+0,5R=3,5 R.  Из I1=E/Ro1, E=I1* Ro1=3,5 I1*R. После замыкания ключа общее сопротивление Ro2=R45=0,5R. I=E/Ro2=3,5 I1* R/(0,5R)=7 I1. I=7*12*10^-3= 84*10^-3 A=84 мА.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Визначити у яких словах всі іменики записані правильно : землею, тишею, задачою; земльою, тишою,задачею; земльою , тишою, задачою;землею, тишею, за...
Ответить
Химия
Уравнение реакции уксусной кислоты с метиловым спиртом.Помогите составить,прошу!
Ответить
Математика
Пожалуйста номер 13*. срочно надо дам 6 баллов.
Ответить
Биология
Выберите участок с не затоптанным людьми снеговым покровом. что видно на снегу?
Ответить
Алгебра
Помогите ,пожалуйста, с задачей первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй станок - 10 деталей в час. Станки начали одновременно обра...
Ответить