Нужно решить задачку ...

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R1=R2=R3=R4=R5=R, I1=12*10^-3 А I-? До замыкания ключа общее сопротивление цепи Ro1=R1+R2+R3+R45= 3R+0,5R=3,5 R. Из I1=E/Ro1, E=I1* Ro1=3,5 I1*R. После замыкания ключа общее сопротивление Ro2=R45=0,5R. I=E/Ro2=3,5 I1* R/(0,5R)=7 I1. I=7*12*10^-3= 84*10^-3 A=84 мА.