Составить 10 предложений на тему: поздравление с праздником. Используя некоторые из этих слов: искренне, сердечно, глубоко, радостно, горячо, удивительно, а так де прилагательные в сравнительной и превосходной степени. НА ПРАЗ...
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Составить 10 предложений на тему: поздравление с праздником. Используя некоторые из этих слов: искренне, сердечно, глубоко, радостно, горячо, удивительно, а так де прилагательные в сравнительной и превосходной степени. НА ПРАЗДНИК 23 ФЕВРАЛЯ.
Ответ(ы):
Гость:
Искренне поздравляю с праздником. Сердечно желаю отметить праздник 23-февраля мужественно, радостно.Быть всегда таким же удивительно, горячо любимым человеком.Гоубоко неравнодушным к окружающим и к себе!.Счастья тебе.Добра.И благополучия. С праздником.Радости в жизни.Семья с любовью.
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