Составить 10 предложений на тему: поздравление с праздником. Используя некоторые из этих слов: искренне, сердечно, глубоко, радостно, горячо, удивительно, а так де прилагательные в сравнительной и превосходной степени. НА ПРАЗ...

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Составить 10 предложений на тему: поздравление с праздником. Используя некоторые из этих слов: искренне, сердечно, глубоко, радостно, горячо, удивительно, а так де прилагательные в сравнительной и превосходной степени. НА ПРАЗДНИК 23 ФЕВРАЛЯ.

Автор: Гость