Как Понять пословицу Доброе слово и кошке приятно
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Как Понять пословицу Доброе слово и кошке приятно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То , каждый заслуживает похвалы . И любому человеку или животному будет приятно выслушать в адрес себя что-то хорошее.
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