Как понять выполнить по памятке р/о
Русский язык
Как понять выполнить по памятке р/о
Ответ(ы):
Гость:
Это значит, что работа над ошибками выполняется по соответствующей памятке. В ней указываются различные орфограммы и способы их проверки. Определяешь по своей ошибке орфограмму и объясняешь, почему надо писать именно так. Например, у тебя ошибка на безударную гласную. Тогда ты должен выписать это слово, подчеркнуть гласную и проверить её путём подбора родственного слова или формы слова. Обязательно ставь ударение и выделяй корень. В общем, в памятке всё написано и показано, как надо делать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Скорость катера по озеру в стоячей воде равна, 19,3км/ч.скорость течение реки равна.2, 4 км/ч с какой скоростью плывет катер. 1.по течению реки.2.п...
Литература
Математика