Как понять выполнить по памятке р/о

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Как понять выполнить по памятке р/о
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это значит, что работа над ошибками выполняется по соответствующей памятке. В ней указываются различные орфограммы и способы их проверки. Определяешь по своей ошибке орфограмму и объясняешь, почему надо писать именно так. Например, у тебя ошибка на безударную гласную. Тогда  ты должен выписать это слово, подчеркнуть гласную и проверить её путём подбора родственного слова или формы слова. Обязательно ставь ударение и выделяй корень. В общем, в памятке всё написано и показано, как надо делать.
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