Как понять выполнить по памятке р/о

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Это значит, что работа над ошибками выполняется по соответствующей памятке. В ней указываются различные орфограммы и способы их проверки. Определяешь по своей ошибке орфограмму и объясняешь, почему надо писать именно так. Например, у тебя ошибка на безударную гласную. Тогда ты должен выписать это слово, подчеркнуть гласную и проверить её путём подбора родственного слова или формы слова. Обязательно ставь ударение и выделяй корень. В общем, в памятке всё написано и показано, как надо делать.