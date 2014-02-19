Как по этим задачам составить схемы?
Математика
Как по этим задачам составить схемы?
Ответ(ы):
Гость:
1)Было 10 бубликов,3 отвалилось,сколько осталось бубликов?2)В пачке было 20 квасанов(или,что это не пойму) 5 из них вытащили из пачки,сколько осталось квуасанов в пачке(или ,что это не знаю)
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